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    Личка: Хочу задействовать Смолова и Тюкавина вместе

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    Наставник «Динамо» Марцел Личка отметил, что ему жалко оставлять на скамейке запасных одного из двух форвардов команды — Фёдора Смолова и Константина Тюкавина.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Мне жалко оставлять на скамейке Смолова или Тюкавина. Понятно, когда у тебя два таких классных игрока, хочется их использовать вместе. Понимаю, что Смолов не будет питбулем, который будет играть до защиты, но он креативный игрок, который может удивить соперника в любой момент, отдать пас, забить гол. Я, может, тоже его буду использовать как нападающего. Попробую искать варианты, чтобы эти два игрока действовали вместе впереди. Федя делает хорошую работу впереди, но сзади, честно скажу, всё неидеально», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

    Ранее в 5-м туре РПЛ Смолов принес победу «Динамо» в дерби с ЦСКА (2:1).

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