ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос АлькарасЭпичная битва Джоковича и Алькараса, сенсационная победа Гауфф и провалы россиян
  • 16:18
    • Официально: Защитник «Альмерии» Бабич перешел в «Спартак»
  • 16:06
    • Горячкина и Салимова сыграли вничью в первой партии тай-брейка в финале Кубка мира
  • 14:41
    • В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда состоится дебют Захаряна
    Все новости спорта

    Карпукас об игре «Локомотива»: Сейчас такой период, где нам надо переломить ситуацию

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал результаты команды на старте нынешнего сезона.

    Артем Карпукас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Карпукас

    «В футболе не без удачи, но и мы делаем всё, чтобы добиваться результата. Не могу сказать, что нам как‑то откровенно повезло в Краснодаре: просто случилось как случилось. Условия были непривычные, всё‑таки +35 на улице.

    Хорошо, что разбегались на разминке. Честно признаюсь, ожидал худшего от себя в такую жару, но получилось привыкнуть к такой погоде и показать нормальную игру.

    Почему старт сезона сложился для нас таким образом? Мы все ожидали от старта чего‑то большего. Но в футболе нельзя загадывать наперёд — где‑то получается побеждать от матча к матчу, где‑то может произойти спад.

    Сейчас такой период, где нам надо переломить ситуацию, победить через не могу, и дальше всё пойдёт», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

  • РПЛ. «Краснодар» вышел в единоличные лидеры
  • Итоги 4-го тура чемпионата России по футболу
  • 16/08/2023

    • После 5-и туров «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 6-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» потеряет очки в матче с «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Сможет ли «Милан» начать сезон с победы?
  • «Болонья» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Сможет ли «Севилья» одержать первую победу в сезоне?
  • «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рейнджерс — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торино — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Парри — Петерсон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Машарова — Удварди
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры