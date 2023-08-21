Карпукас об игре «Локомотива»: Сейчас такой период, где нам надо переломить ситуацию

Полузащитникпрокомментировал результаты команды на старте нынешнего сезона.

«В футболе не без удачи, но и мы делаем всё, чтобы добиваться результата. Не могу сказать, что нам как‑то откровенно повезло в Краснодаре: просто случилось как случилось. Условия были непривычные, всё‑таки +35 на улице.

Хорошо, что разбегались на разминке. Честно признаюсь, ожидал худшего от себя в такую жару, но получилось привыкнуть к такой погоде и показать нормальную игру.

Почему старт сезона сложился для нас таким образом? Мы все ожидали от старта чего‑то большего. Но в футболе нельзя загадывать наперёд — где‑то получается побеждать от матча к матчу, где‑то может произойти спад.

Сейчас такой период, где нам надо переломить ситуацию, победить через не могу, и дальше всё пойдёт», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

После 5-и туров «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 6-ю очками в активе.