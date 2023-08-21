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    Хьюстон Динамо — Портленд Тимберс: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.08.2023 в 03:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Хьюстон Динамо — Портленд Тимберс

    Футбол MLS
    Хьюстон Динамо и Портленд Тимберс начнут матч в 03:30 в американской футбольной лиге MLS, 21.08.2023.

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    Последний матч между собой: Портленд Тимберс — Хьюстон Динамо 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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