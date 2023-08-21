Гринвуд: Лучшее решение для всех нас — это продолжение моей футбольной карьеры за пределами «Олд Траффорд»

Уже бывший нападающийвысказался о своем уходе из клуба.

«Я понимаю, что люди будут осуждать меня из-за того, что они видели и слышали в социальных сетях, и я знаю, что люди будут думать самое худшее.

Меня воспитывали в духе того, что насилие или жестокость в любых отношениях — это неправильно, я не совершал того, в чём меня обвиняли. Однако я полностью признаю, что совершал ошибки в своих отношениях, и беру на себя часть ответственности за ситуации, которые привели к тем публикациям в социальных сетях. Я понимаю, что обязан подавать хороший пример как профессиональный футболист, и сейчас я сосредоточен на более серьёзной ответственности — быть отцом и хорошим партнёром.

Сегодняшнее решение было частью совместного процесса между "Манчестер Юнайтед", моей семьёй и мной. Лучшее решение для всех нас — это продолжение моей футбольной карьеры за пределами "Олд Траффорд". Там, где моё присутствие не будет отвлекать клуб. Я благодарю "Юнайтед" за поддержку, которую он оказывал мне с тех пор, как я стал игроком в возрасте семи лет. Часть меня всегда будет принадлежать "Юнайтед".

Я безмерно благодарен своей семье и всем близким за поддержку, и теперь мне предстоит отплатить за доверие, оказанное мне окружающими. Я намерен стать лучшим футболистом, но самое главное — хорошим отцом, лучшим человеком и использовать свои таланты в позитивном ключе на поле и за его пределами», — написал Гринвуд в своих социальных сетях.