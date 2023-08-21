Федун: Еще ничего не потеряно — можно биться. «Зенит» уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне

Бывший президентвысказался о шансах московской команды на чемпионство.

«Когда меня спрашивали после третьей игры, я говорил, что надо подождать встречи с "Зенитом". Я оказался прав. Пока одних амбиций не хватает. В первую очередь необходимо стабилизировать состав, понять, на каких игроков можно опираться. За исключением Бонгонды, ни один трансфер команду не усилил. Более того, перебор игроков может вызвать напряжение, что тоже не пойдет на пользу.

Еще ничего не потеряно — можно биться! "Зенит" тоже лихорадит. С нами он собрался, да ему и повезло, конечно, с первым голом, когда был рикошет от Джикии. Самое главное, что судейство было достаточно объективным.

Бороться можно. "Зенит" уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне. Все-таки Малкома не заменить. Да и бразильцы будут собираться только на матчи против "Спартака" — будут играть так же, как с "Факелом". Если бы не судья, они бы потеряли очки с Воронежем.

Дуарте купили — все ждали, что это будет усиление. Оказалось, что нет. Убрали Хлусевича с левого фланга, где он хорошо играл и забивал голы, на правый: у него было взаимодействие с Джикией, а сейчас Георгий с новым левым защитником практически не взаимодействует.

Бабича не знаю — не могу сказать, насколько он сильнее. Понятно, что защита проблемная — но нельзя сказать, что оборона в том же "Пари НН" или "Урале" сильнее.

Проблема в том, что попытка действовать с одним опорником и пятью-шестью атакующими игроками создает сильнейший перекос. Приходится рассчитывать на принцип "забивайте сколько сможете, мы забьем больше". С "Факелом" такое прокатит. Но, как видите, с "Зенитом" не получилось. Необходимо сформировать костяк, который будет давать результат. По именам "Спартак" может бороться за чемпионство. Но пока этого не видно» — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».