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    Федун: Было видно, что Абаскаль не угадал с составом

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    Бывший президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение красно-белых в матче 5-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3).

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Зенит играл лучше. Полузащита, которая была у "Зенита" — с Барриосом, Венделом и Клаудиньо — сильнее нашей средней линии. Это первое. Второе — на мой взгляд, не мое дело критиковать тренера, но непонятно, почему каждый раз выбирается новый состав и отсутствует сыгранность. Было видно, что Абаскаль не угадал с составом.

    Только после перерыва и до второго гола игра с нашей стороны шла активность. Были шансы сравнять, но снова подвела защита. Я не знаю, в чем причина постоянных творческих поисков Абаскаля, но пока они не идут на пользу команде», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

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