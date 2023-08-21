Федун: Было видно, что Абаскаль не угадал с составом

Бывший президентпрокомментировал поражение красно-белых в матче 5-го тура чемпионата России против(1:3).

«Зенит играл лучше. Полузащита, которая была у "Зенита" — с Барриосом, Венделом и Клаудиньо — сильнее нашей средней линии. Это первое. Второе — на мой взгляд, не мое дело критиковать тренера, но непонятно, почему каждый раз выбирается новый состав и отсутствует сыгранность. Было видно, что Абаскаль не угадал с составом.

Только после перерыва и до второго гола игра с нашей стороны шла активность. Были шансы сравнять, но снова подвела защита. Я не знаю, в чем причина постоянных творческих поисков Абаскаля, но пока они не идут на пользу команде», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

После игры с сине-бело-голубыми «Спартак» с 9 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.