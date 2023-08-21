Бонгонда: Находиться в России — супер, я этого хотел

Нападающийрассказал об адаптации в России.

«Лучшая вещь в "Спартаке"? Думаю, фанаты! Они горячо поддерживают нас, гонят вперед, я их уважаю. Москва — это очень большой город, но я пока мало что видел. Я же приехал играть в футбол, а не ходить на экскурсии. Может, позже у меня появится время. Ничего странного не видел — в России все хорошо. Находиться здесь — супер, я этого хотел.

Знаю несколько слов на русском, но озвучивать их не стану, ха-ха! Постараюсь выучить русский как можно быстрее. Уверен, это важно. Моя семья уже в Москве, партнеры по команде хорошо ко мне относятся. Я же стараюсь выдавать максимум на поле, когда играю», — цитирует Бонгонда «Спорт-Экспресс».