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    Бонгонда: Находиться в России — супер, я этого хотел

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    Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда рассказал об адаптации в России.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    «Лучшая вещь в "Спартаке"? Думаю, фанаты! Они горячо поддерживают нас, гонят вперед, я их уважаю. Москва — это очень большой город, но я пока мало что видел. Я же приехал играть в футбол, а не ходить на экскурсии. Может, позже у меня появится время. Ничего странного не видел — в России все хорошо. Находиться здесь — супер, я этого хотел.

    Знаю несколько слов на русском, но озвучивать их не стану, ха-ха! Постараюсь выучить русский как можно быстрее. Уверен, это важно. Моя семья уже в Москве, партнеры по команде хорошо ко мне относятся. Я же стараюсь выдавать максимум на поле, когда играю», — цитирует Бонгонда «Спорт-Экспресс».

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