Бальбуэна отреагировал на отъезд Норманна в Саудовскую Аравию

Защитник «Динамо»отреагировал на переход бывшего одноклубникав саудовский «Аль‑Раед».

Ранее игрок покинул Россию из-за того, что «в здание "Москва Сити" врезались дроны». В воскресенье стало известно, что игрок подписал контракт с «Аль‑Раедом».

«Желаю ему только хорошего. Того же желаю и Захаряну. Ребята нашли себе новые клубы, приняли решение уйти, можно пожелать им успехов в новом месте. Мы же должны думать о "Динамо" и усердно работать, потому что впереди много матчей», — цитирует Бальбуэна Sport24.

«Динамо» с 10 очками идет 3-м в таблице РПЛ.