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    Защитник «Зенита» Алип: Я бы хотел попробовать себя в Европе

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    Защитник «Зенита» Нуралы Алип пожелал удачи полузащитнику Бактиеру Зайнутдинов, который перешел из петербургского клуба в «Бешикташ».

    Нуралы Алип
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    Нуралы Алип

    «Видел, как официально "Бешикташ" представил Зайнутдинова. Обязательно напишу и поздравлю. Желаю ему только удачи! Он большой молодец. Верим! Конечно, и я бы хотел попробовать себя в Европе. Без разницы, в каком чемпионате, — готов играть в любом.

    Влияет ли психологически тот факт, что играю не так часто? Нет, нужно работать и всё. Готов бороться за место в составе. Мы, казахский народ, никогда не сдаёмся — работаем», — приводит слова Алипа Sport24.

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    • В нынешнем сезоне Алип провел 6 матчей за «Зенит», в которых не отметился результативными действиями.

    Ранее защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о том, что он может продолжить карьеру в Турции.

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