Абаскаль заявил, что «Зенит» почти не создавал моментов у ворот «Спартака»

Главный тренерназвал причины поражения команды в матче 5-го тура РПЛ с(1:3).

«Команда хотела победить во что бы то ни стало. Начало было хорошим. Нужно отметить пару моментов, которые были, когда мы заходили в так называемую золотую зону. Отдавали передачи под себя — были два момента, но не реализовали.

Потом мы отдали пространство сопернику. Возможно, играли слишком широко. Во втором тайме, за исключением 3 моментов со стороны соперника, все было хорошо. Но потеряли концентрацию, позволили забить сопернику. Были моменты у Бонгонда. Могли сделать счет 2:2.

Считаю, результат несправедлив. Соперник почти не создавал моментов у наших ворот. Нужно продолжать верить в ребят и идти вперед. Будем продолжать работу и исправлять ошибки, которые мы имеем», — сказал Абаскаль СЭ.

После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» встретятся 26 августа с «Ахматом».