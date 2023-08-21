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    Абаскаль заявил, что «Зенит» почти не создавал моментов у ворот «Спартака»

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал причины поражения команды в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Команда хотела победить во что бы то ни стало. Начало было хорошим. Нужно отметить пару моментов, которые были, когда мы заходили в так называемую золотую зону. Отдавали передачи под себя — были два момента, но не реализовали.

    Потом мы отдали пространство сопернику. Возможно, играли слишком широко. Во втором тайме, за исключением 3 моментов со стороны соперника, все было хорошо. Но потеряли концентрацию, позволили забить сопернику. Были моменты у Бонгонда. Могли сделать счет 2:2.

    Считаю, результат несправедлив. Соперник почти не создавал моментов у наших ворот. Нужно продолжать верить в ребят и идти вперед. Будем продолжать работу и исправлять ошибки, которые мы имеем», — сказал Абаскаль СЭ.

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    • После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» встретятся 26 августа с «Ахматом».

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