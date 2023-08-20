Соболев: Первый тайм матча с «Зенитом» был просто отвратительный во всех смыслах

Нападающийпосле проигрыша(1:3) в 5-м туре РПЛ упрекнул красно-белых в безволии.

«Возможно, не поверили в себя до конца. Не знаю, с чем это связано. Первый тайм был просто отвратительный во всех смыслах. Во втором тайме играли немножко получше, но пропустили два.

Мы играем в "Спартаке", поэтому ожидания всегда должны быть самые высокие. "Спартак" всегда должен бороться за титулы. Когда команда вот так играет и проигрывает дома "Зениту" со счетом 1:3, безвольно и без желания… Так дома играть нельзя, тем более с "Зенитом".

Когда проигрываешь такие матчи, то нужно серьезно поговорить со всеми: и с тренерским штабом, и с футболистами. Каждый должен понимать, в какой команде он находится. Играя за "Спартак", ты должен отдаваться полностью на поле.

Не могу сказать, что после "Урала" был серьезный разговор. Да, были разборы и теории. Я говорю про немного другой разговор: то, как каждый футболист, массажист, тренер должен выкладываться. Такие игры дома нельзя так играть. Это просто непозволительно», — заявил форвард «Чемпионату».