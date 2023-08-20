ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альварес и Фоден Отряд не заметил потери. Фоден стал звездой шоу «Ман Сити» в матче против «Ньюкасла»
  • 21:31
    • Автогол Джикии помог «Зениту» победить «Спартак»
  • 22:34
    • «Барселона» одержала победу над «Кадисом»
  • 21:56
    • «Ахмат» разгромил «Оренбург» в первом матче Ромащенко
  • 20:34
    • «Челси» в большинстве уступил «Вест Хэму», Фернандес не забил пенальти
  • 19:29
    • «Факел» одолел «Пари НН», одержав первую победу в новом сезоне РПЛ
    Все новости спорта

    Соболев: Первый тайм матча с «Зенитом» был просто отвратительный во всех смыслах

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Зенит РПЛ Футбол России
    Нападающий «Спартак» Александр Соболев после проигрыша «Зениту» (1:3) в 5-м туре РПЛ упрекнул красно-белых в безволии.

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    «Возможно, не поверили в себя до конца. Не знаю, с чем это связано. Первый тайм был просто отвратительный во всех смыслах. Во втором тайме играли немножко получше, но пропустили два.

    Мы играем в "Спартаке", поэтому ожидания всегда должны быть самые высокие. "Спартак" всегда должен бороться за титулы. Когда команда вот так играет и проигрывает дома "Зениту" со счетом 1:3, безвольно и без желания… Так дома играть нельзя, тем более с "Зенитом".

    Когда проигрываешь такие матчи, то нужно серьезно поговорить со всеми: и с тренерским штабом, и с футболистами. Каждый должен понимать, в какой команде он находится. Играя за "Спартак", ты должен отдаваться полностью на поле.

    Не могу сказать, что после "Урала" был серьезный разговор. Да, были разборы и теории. Я говорю про немного другой разговор: то, как каждый футболист, массажист, тренер должен выкладываться. Такие игры дома нельзя так играть. Это просто непозволительно», — заявил форвард «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Джокович возьмет реванш у Алькараса?
  • Алькарас — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Арсенал» потеряет очки в матче с «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Аргентинец имеет больше шансов на победу?
  • Родригес Таверна — Вессельс. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 21 августа
  • Завтра в 22:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Родригес Таверна — Вессельс
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Стивенс — Грабер
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Наварро — Паолини
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мария — Грачева
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры