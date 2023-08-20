Сафонов: У «Локомотива» не было моментов, лично я не помню

Голкипер «Краснодара»прокомментировал матч 5-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:1).

«Только слепой не видел, что мы вели игру, всё было под контролем. У "Локомотива" не было моментов, лично я не помню. Были выбегания, которые даже не заканчивались ударом. Но мы не забивали свои моменты, хороших атак было много, как и подходов. Могли заканчивать игру, и всё было бы примерно понятно.

Ощущаем ли, что можем завоевать что‑то большее, чем есть в истории? Сегодня очень тяжело мы перенесли результат матча. Мы тренируемся и играем только с одной мыслью — мы на первом месте. Я говорю всем: "Давайте набирать очки". Все лидеры прошлого сезона сейчас не на своём месте. Для нас сейчас всё складывается хорошо. Да, мы сегодня скорее потеряли два очка, чем набрали одно. Отчасти это положительный результат и не поражение.

Что произошло в концовке — потеря концентрации? Не могу сказать, что точно произошло в конце, но мы где‑то больше перестраховывались. Там был просто игрок без опеки, пока что так. Но это моё мнение такое, по горячим следам», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» с 13 очками вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 6 баллами остался на девятой строчке.