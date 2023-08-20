Промес: В первом тайме я выпадал из игры, после выхода Бонгонда стало лучше

Полузащитникпрокомментировал поражение в домашнем матче 5-го тура РПЛ с(1:3).

«Тяжело играть, когда пропускаешь первым. Считаю, что на второй тайм мы вышли лучше. Создавали моменты, забили с пенальти, вернулись в игру, был счет 1:2, но потом случилось то, что случилось. Всегда сложно играть, когда не играешь "на ноль".

Новая схема? В первом тайме я выпадал из игры, во втором тайме было лучше, особенно после выхода Бонгонда.

Когда начался новый чемпионат, все говорили, что "Спартак" хорош, но потом случилась игра с "Уралом" — в этом матче мы тоже сыграли не лучшим образом, но повторюсь, что тяжело играть, когда ты пропускаешь первым», — сказал игрок «Матч ТВ».