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    Орлов считает, что с такой защитой «Спартак» не может претендовать даже на тройку

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Спартака» в преддверии матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «С такой защитой "Спартак" не может претендовать даже на тройку. Их защитники малоквалифицированны. Они не выглядят лидерами среди защитников РПЛ. Мы видим, сколько они допускают ошибок. Литвинов вынужден играть в защите, хотя он опорник. Нужно, чтобы у команды был ровный состав. Сегодня команды вдесятером защищаются и вдесятером атакуют.

    Посмотрите, как в обороне играет тот же "Зенит". Я бы не сказал, что их защитники одни из лучших в РПЛ. Но им активно помогают Барриос, Клаудиньо и Вендел. Это современный футбол», — цитирует Орлова Sport24.

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