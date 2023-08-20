Орлов считает, что с такой защитой «Спартак» не может претендовать даже на тройку

Комментаторвысказался об игрев преддверии матча 5-го тура РПЛ с

«С такой защитой "Спартак" не может претендовать даже на тройку. Их защитники малоквалифицированны. Они не выглядят лидерами среди защитников РПЛ. Мы видим, сколько они допускают ошибок. Литвинов вынужден играть в защите, хотя он опорник. Нужно, чтобы у команды был ровный состав. Сегодня команды вдесятером защищаются и вдесятером атакуют.

Посмотрите, как в обороне играет тот же "Зенит". Я бы не сказал, что их защитники одни из лучших в РПЛ. Но им активно помогают Барриос, Клаудиньо и Вендел. Это современный футбол», — цитирует Орлова Sport24.