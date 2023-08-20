Корнеев: Не считаю, что за Клаудиньо охотятся в каждом матче

Бывший спортивный директор «Зенита»оценил игру соперников против хавбека сине-бело-голубых

«Не считаю, что за Клаудиньо охотятся в каждом матче. Просто все уже поняли качества бразильца. Если ему дать свободу, он сделает разницу. С ним играют плотно. В частности, Мендель из "Факела" практически выключил Клаудиньо из игры.

Бразильцу в этой ситуации не нужно обижаться. Ему просто надо быстрее принимать решения на поле, быстрее перестраиваться. Ему пора понять, что чемпионат России — все-таки не прогулочная история», — цитирует Корнеева «СЭ».

В 5-м туре РПЛ «Зенит» в гостях сыграет со «Спартаком». Игра начнется 20 августа в 19:30 мск.