2-й таймМанчестер Сити — НьюкаслОнлайн
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    Флуминенсе — Америка Минейро: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.08.2023 в 00:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Флуминенсе — Америка Минейро

    Футбол Латинская Америка
    Флуминенсе и Америка Минейро начнут матч в 00:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 20.08.2023.

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    Последний матч между собой: Америка Минейро — Флуминенсе 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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