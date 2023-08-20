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    Бетис — Атлетико: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.08.2023 в 22:30 начнется матч в Ла Лиге Бетис — Атлетико

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    Бетис и Атлетико начнут матч в 22:30 в Ла Лиге, 20.08.2023.

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    Последний матч между собой: Атлетико — Бетис 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бетис» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 2.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Бетис — Атлетико.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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