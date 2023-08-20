Абаскаль: Схема работала, у нас были хорошие моменты в первые 20 минут

Главный тренерсчитает, что судьяпомешал игре его команды в матче 5-го тура РПЛ с(1:3).

«Думаю, что схема работала, у нас были хорошие моменты в первые 20 минут. Эта схема позволяла нам иметь преимущество в центре поля, но, к сожалению, желтая карточка, которую мы получили в первом тайме, нас немного подкосила.

Это очень странное решение — показать Игнатову предупреждение. Это щедрый парень, который идет до конца. Там не было никакого умысла. Эта желтая помешала нам прессинговать.

Во втором тайме, за исключением голов, у "Зенита" было всего пара ударов, но, к сожалению, счет такой.

Умяров добавил в интенсивности, очень помогал с первой передачей, у Бонгонды было два хороших момента.

"Спартак" должен исправлять и делать работу над ошибками. Мы пропускаем и забиваем все вместе. Уверен, что мы все поправим.

Схема? Я бы не говорил об изменении схемы, это просто расположение игроков на поле. Наш соперник сегодня тоже поменял схему расположения футболистов на поле, чтобы увеличить количество игроков в обороне. Мы хотели это использовать в центре поля», — сказал тренер «Матч ТВ».