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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 2-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед»

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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
    Лондонский «Тоттенхэм» рамках 2-го тура чемпионата Англии сыграет дома против «Манчестер Юнайтед». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Тоттенхэм»

    К сезону 2023/2024 «Тоттенхэм» подошел с новым главным тренером и без своей главной звезды Харри Кейна. Команду возглавил австралиец греческого происхождения Эндж Постекоглу, который в прошлом сезоне выиграл с «Селтиком» чемпионат Шотландии, Кубок страны и Кубок лиги.

    Нападающий «шпор» Харри Кейн перебрался в «Баварию» за 100 миллионов евро, где уже в первом туре Бундеслиги против «Вердера» оформил гол+пас. Напомним, что в составе «Тоттенхэма» английский форвард сыграл 435 матчей и с 280-ю мячами стал лучшим бомбардиром команды в истории.

    В прошлом сезоне лондонский клуб занял лишь 8-е место в АПЛ и остался без еврокубков. За 38 матчей команда набрала 60 очков и отстала от «Астон Виллы», которая пробилась в Лигу Конференций, на один балл.

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    На старте новой кампании «Тоттенхэм» играл на выезде против «Брентфорда» (2:2), а все голы были забиты еще в первом тайме. У лондонцев отличились Ромеро и Эмерсон.

    «Манчестер Юнайтед»

    В межсезонье «Манчестер Юнайтед» суммарно за 191 миллион евро приобрел трех новых игроков. За 75 миллионов у «Аталанты» был куплен датский нападающий Расмус Хёйлунн, в 64 миллиона «красным дьяволам» обошелся полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт, а ворота манчестерской команды теперь будет защищать экс-голкипер «Интера» Андре Онана (52 миллиона).

    Бывший вратарь манкунианцев Давид Де Хеа после 12-ти лет в клубе покинул команду свободным агентом. За «красных дьяволов» испанский голкипер провел 545 матчей и завоевал 5 трофеев (АПЛ, Лигу Европы, Кубок Англии и дважды Кубок английской лиги).

    В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял третье место в чемпионате и пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. За 38-м туров подопечные Эрика тен Хага одержали 23 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, набрав в общей сложности 75 очков.

    Новый сезон «Манчестер Юнайтед» открывал домашнем матчем против «Вулверхэмптона». Исход встречи решил единственный мяч, забитый на 76-й минуте защитником «красных дьяволов» Рафаэлем Вараном (1:0).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома обыграл соперника со счетом 2:0, а встреча в Лондоне завершилась результативной ничьей (2:2).

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных дьяволов» 6 побед, «Тоттенхэм» выиграл 2 встречи и еще дважды команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.57.

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