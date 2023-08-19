Тен Хаг о поражении «МЮ»: Второй тайм мы начали не лучшим образом

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 2-го тура АПЛ с(0:2).

«Мы создавали моменты, первый тайм был полностью наш, а потом надо забивать. Наша команда создала моменты, но не смогла их реализовать. Кроме того, мы заслуживали пенальти. Мы его не получили, поэтому нужно смириться с этим. Такова игра. Был не наш день.

Думаю, мы создали больше моментов, очень хороших моментов. Мы замечательно прессинговали и держали мяч. Владели мячом, создали несколько отличных моментов, но не забили.

Второй тайм мы начали не лучшим образом. Но мы не развалились. Мы отбивались», — сказал тен Хаг BBC.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» встретится 26 августа с «Ноттингем Форест».