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    Тен Хаг о поражении «МЮ»: Второй тайм мы начали не лучшим образом

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении своей команды в матче 2-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:2).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы создавали моменты, первый тайм был полностью наш, а потом надо забивать. Наша команда создала моменты, но не смогла их реализовать. Кроме того, мы заслуживали пенальти. Мы его не получили, поэтому нужно смириться с этим. Такова игра. Был не наш день.

    Думаю, мы создали больше моментов, очень хороших моментов. Мы замечательно прессинговали и держали мяч. Владели мячом, создали несколько отличных моментов, но не забили.

    Второй тайм мы начали не лучшим образом. Но мы не развалились. Мы отбивались», — сказал тен Хаг BBC.

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