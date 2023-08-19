Кейн рассказал, хочет ли он завоевать «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии»надеется, что сможет выиграть «Золотой мяч» после перехода в новый клуб.

«Многие люди говорят о трофеях и о том, почему я сюда приехал. Но, в конце концов, я сделал это для того, чтобы совершенствоваться и получить новый вызов благодаря необходимости выигрывать титулы каждый год и далеко заходить в Лиге чемпионов.

Если мы будем добывать трофеи, победим в ЛЧ, если мы выиграем в следующем году Чемпионат Европы, а я при этом буду много забивать, то получить "Золотой мяч" — вполне реально», — приводит слова Кейна Football Daily.

Кейн до этого играл за «Тоттенхэм». Мюнхенцы заплатили за футболиста более 100 млн.