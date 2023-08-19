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    Кейн рассказал, хочет ли он завоевать «Золотой мяч»

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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн надеется, что сможет выиграть «Золотой мяч» после перехода в новый клуб.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Многие люди говорят о трофеях и о том, почему я сюда приехал. Но, в конце концов, я сделал это для того, чтобы совершенствоваться и получить новый вызов благодаря необходимости выигрывать титулы каждый год и далеко заходить в Лиге чемпионов.

    Если мы будем добывать трофеи, победим в ЛЧ, если мы выиграем в следующем году Чемпионат Европы, а я при этом буду много забивать, то получить "Золотой мяч" — вполне реально», — приводит слова Кейна Football Daily.

    Кейн до этого играл за «Тоттенхэм». Мюнхенцы заплатили за футболиста более 100 млн.

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