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    Федотов: Мы могли все решить, были хорошие и голевые моменты

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итог матча против «Динамо» (1:2).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Влияние Акинфеева на команду? Я этого влияния не заметил по причине, что такие матчи не можем проигрывать. Мы могли все решить, были хорошие и голевые моменты. На поле 11 футболистов, это командный вид спорта. В ответе за результат тренеры и команда.

    Какие вопросы к Владу Торопу? Что он пенальти не поймал? Наоборот, увидели много положительных моментов, когда он предотвращал острые ситуации. Есть уверенность вратаря, которую он проявлял», — цитирует Федотова «Чемпионат» .

    «Динамо» набрало 10 очков и поднялось на 3-е место в таблице РПЛ. ЦСКА (9) опустился на 4-ю строчку.

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