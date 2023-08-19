Федотов: Мы могли все решить, были хорошие и голевые моменты

Главный тренерподвел итог матча против(1:2).

«Влияние Акинфеева на команду? Я этого влияния не заметил по причине, что такие матчи не можем проигрывать. Мы могли все решить, были хорошие и голевые моменты. На поле 11 футболистов, это командный вид спорта. В ответе за результат тренеры и команда.

Какие вопросы к Владу Торопу? Что он пенальти не поймал? Наоборот, увидели много положительных моментов, когда он предотвращал острые ситуации. Есть уверенность вратаря, которую он проявлял», — цитирует Федотова «Чемпионат» .

«Динамо» набрало 10 очков и поднялось на 3-е место в таблице РПЛ. ЦСКА (9) опустился на 4-ю строчку.