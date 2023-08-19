Ещенко не понимает, зачем «Спартак» подписал Медину

Экс-игрок «Спартака»отметил, что не видит смысла в переходе парагвайского хавбекав московский клуб.

До этого Медина выступал за ЦСКА.

«У Бонгонда есть скорость и дриблинг. Уже успел забить несколько мячей — молодец. Что касается Медины, то даже не знаю, какой смысл и нужен ли он. Может быть, для обоймы, но это надо тренеру задавать вопрос. Мы видели, как он выступал за ЦСКА. Смысл его брать, если у тебя еще есть Соболев и Николсон? Если ради обоймы и на замену, то, наверное, есть смысл.

Еще недавно за такой трансфер разорвали бы. В футболе случаются разные переходы, но если он не нужен ЦСКА, то зачем Медина "Спартаку"? Такое настораживает. От хороших игроков мало кто отказывается. Либо ЦСКА хотел получить хорошие деньги, либо он не такой уж и хороший. Может, там был какой‑то конфликт. Понимаю, если бы его взяли в "Спартак" и он играл бы в стартовом составе, но пока у меня есть вопросы», — цитирует Ещенко «Чемпионат».