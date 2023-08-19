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    Смолов принес «Динамо» победу в дерби с ЦСКА

    «Динамо» — ЦСКА: счет матча 2:1 (0:1), обзор голов

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    В 5-м туре чемпионата России «Динамо» принимало ЦСКА.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    Хозяева победили со счетом 2:1. Уже на 6-й минуте Антон Заболотный вывел ЦСКА вперед. Но после перерыва бело-голубые перехватили инициативу и завоевали три очка. Отличились Муми Нгамале и Федор Смолов (с пенальти).

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» набрало 10 очков и поднялось на 3-е место в таблице РПЛ. ЦСКА (9) опустился на 4-ю строчку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — ЦСКА 2:1
    Голы: 0:1 Антон Заболотный (6'), 1:1 Муми Нгамал (46'), 2:1 Фёдор Смолов (пенальти) (83') Динамо: Антон Шунин, Станислав Бессмертный, Фабиан Бальбуэна, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Даниэль Мишкич, Диего Лаксальт, Фёдор Смолов, Даниил Фомин, Муми Нгамал, Константин Тюкавин ЦСКА: Владислав Тороп, Кирилл Набабкин, Виллиан Роша, Мойзес, Кирилл Глебов, Саша Зделар, Виктор Мендес, Oblyakov I., Максим Мухин, Антон Заболотный, Фёдор Чалов Предупреждения: Муми Нгамал (34'), Виллиан Роша (41'), Фёдор Смолов (77')
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