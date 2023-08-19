«Динамо» — ЦСКА: счет матча 2:1 (0:1), обзор голов

Федор Смолов Фото: globallookpress.com
Хозяева победили со счетом 2:1. Уже на 6-й минуте Антон Заболотный вывел ЦСКА вперед. Но после перерыва бело-голубые перехватили инициативу и завоевали три очка. Отличились Муми Нгамале и Федор Смолов (с пенальти).
«Динамо» набрало 10 очков и поднялось на 3-е место в таблице РПЛ. ЦСКА (9) опустился на 4-ю строчку.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо — ЦСКА 2:1
Голы: 0:1 Антон Заболотный (6'), 1:1 Муми Нгамал (46'), 2:1 Фёдор Смолов (пенальти) (83') Динамо: Антон Шунин, Станислав Бессмертный, Фабиан Бальбуэна, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Даниэль Мишкич, Диего Лаксальт, Фёдор Смолов, Даниил Фомин, Муми Нгамал, Константин Тюкавин ЦСКА: Владислав Тороп, Кирилл Набабкин, Виллиан Роша, Мойзес, Кирилл Глебов, Саша Зделар, Виктор Мендес, Oblyakov I., Максим Мухин, Антон Заболотный, Фёдор Чалов Предупреждения: Муми Нгамал (34'), Виллиан Роша (41'), Фёдор Смолов (77')