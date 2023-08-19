«Динамо» — ЦСКА: счет матча 2:1 (0:1), обзор голов

В 5-м туре чемпионата Россиипринимало

Хозяева победили со счетом 2:1. Уже на 6-й минуте Антон Заболотный вывел ЦСКА вперед. Но после перерыва бело-голубые перехватили инициативу и завоевали три очка. Отличились Муми Нгамале и Федор Смолов (с пенальти).

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» набрало 10 очков и поднялось на 3-е место в таблице РПЛ. ЦСКА (9) опустился на 4-ю строчку.