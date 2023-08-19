Врач ЦСКА: Зайнутдинов — в Стамбуле, про Карраскаля вы все знаете лучше меня

Глава медицинского департаментарассказал о состоянии травмированных игроков армейцев.

«Сегодня в матче против "Динамо" недоступными для тренерского штаба по медицинским показателям будут Игорь Акинфеев и Милан Гаич. Оба они могли принять участия в игре, но, учитывая целый ряд факторов, связанных с играми, которые будут в будущем и сроками восстановления, которые прошли, тренерский штаб решил не рисковать. В ближайшее время они вернутся к тренировкам в общей группе, переживать не стоит.

Бактиер Зайнутдинов находится в Стамбуле, чем он там занимается, мы сейчас точно не знаем, но знаем, что он здоров. Что касается Хорхе Карраскаля, то о нем вы все знаете лучше меня», — сказал Безуглов в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.