Тен Хаг счастлив, что Магуайр остался в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренервысказался о будущем защитника, у которого сорвался трансфер в

«Я счастлив, что Гарри с нами. Нам нужна отличная команды. У нас есть четыре хороших центральных защитника, а если посчитать Люка Шоу, то пять.

Мы нуждаемся в них, потому что в новом сезоне нам предстоит сыграть 50-60 матчей в сезоне», — цитирует тренера «Манчестер Юнайтед» Mirror.

Магуайр выступает за «МЮ» с 2019 года, контракт рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч за манкунианцев, не отметившись результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе.