Шунин: Мне нравится футбол «Динамо» при Личке

Вратарь «Динамо»поделился мнением о работе под руководством

«Тренерский штаб очень сильный. Это было понятно, когда они объявили о своей философии.

Но мало просто сказать, надо выстроить правильную подготовку. Было очень много упражнений, как выходить из обороны в атаку.

Я стал раза в четыре больше играть с мячом, ногами, от меня многое зависит при розыгрыше от ворот. Я всё время в игре, и мне очень нравится наш футбол.

У нас много атакующих футболистов — и молодых быстрых ребят, и опытных техничных. Когда идем в атаку, то создаем сопернику проблемы, ему сложно обороняться.

Понятно, что при такой игре мы тоже раскрыты, много моментов и у наших ворот. Иногда исход матча решается на последних минутах.

Но уверен, болельщикам очень нравится этот динамичный футбол, от одних ворот до других. Много голов — много эмоций», — приводит слова Шунина «Чемпионат».

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после четырех туров. В ближайшем матче команда Лички сыграет 19 августа против ЦСКА.