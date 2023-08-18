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    Шунин: Мне нравится футбол «Динамо» при Личке

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    Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о работе под руководством Марцела Лички.

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    «Тренерский штаб очень сильный. Это было понятно, когда они объявили о своей философии.

    Но мало просто сказать, надо выстроить правильную подготовку. Было очень много упражнений, как выходить из обороны в атаку.

    Я стал раза в четыре больше играть с мячом, ногами, от меня многое зависит при розыгрыше от ворот. Я всё время в игре, и мне очень нравится наш футбол.

    У нас много атакующих футболистов — и молодых быстрых ребят, и опытных техничных. Когда идем в атаку, то создаем сопернику проблемы, ему сложно обороняться.

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    • Понятно, что при такой игре мы тоже раскрыты, много моментов и у наших ворот. Иногда исход матча решается на последних минутах.

    Но уверен, болельщикам очень нравится этот динамичный футбол, от одних ворот до других. Много голов — много эмоций», — приводит слова Шунина «Чемпионат».

    «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после четырех туров. В ближайшем матче команда Лички сыграет 19 августа против ЦСКА.

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