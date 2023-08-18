Шалимов cчитает, что Кассьерра не нужен «Зениту»

Российский тренерзаявил, что «Зениту» надо заменитьдругим форвардом.

«Зенит» испытывает проблемы, заменить Малкома и (Далера) Кузяева в середине сложно. Кассьерра забил три мяча, но остаюсь при мнении, что им нужен другой нападающий. Плюс они вынуждены ставить в состав Вендела, который не готов и устроил всю эту историю с невозвращением. Но он на поле один из лучших. Марио Фернандес? Про него ничего не могу сказать, — приводит слова Игоря Шалимова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 26-летний колумбиец сыграл 4 матча, забил 3 гола и отдал две результативные передачи.