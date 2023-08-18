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    Шалимов: Кассьерра забил три мяча, но «Зениту» нужен другой нападающий

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    Известный тренер Игорь Шалимов поделился мнением о проблемах «Зенита» на старте сезона.

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    По мнению Шалимова, «Зениту» нужен новый нападающий, несмотря на то, что Матео Кассьерра забил уже три мяча.

    «"Зенит" испытывает проблемы, заменить Малкома и (Далера) Кузяева в середине сложно.

    Кассьерра забил три мяча, но остаюсь при мнении, что им нужен другой нападающий.

    Плюс они вынуждены ставить в состав Вендела, который не готов и устроил всю эту историю с невозвращением. Но он на поле один из лучших.

    Марио Фернандес? Про него ничего не могу сказать», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

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