Шалимов: Кассьерра забил три мяча, но «Зениту» нужен другой нападающий

Известный тренерподелился мнением о проблемахна старте сезона.

По мнению Шалимова, «Зениту» нужен новый нападающий, несмотря на то, что Матео Кассьерра забил уже три мяча.

«"Зенит" испытывает проблемы, заменить Малкома и (Далера) Кузяева в середине сложно.

Кассьерра забил три мяча, но остаюсь при мнении, что им нужен другой нападающий.

Плюс они вынуждены ставить в состав Вендела, который не готов и устроил всю эту историю с невозвращением. Но он на поле один из лучших.

Марио Фернандес? Про него ничего не могу сказать», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

В пятом туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде против «Спартака». Матч пройдет 20 августа, начало — в 19:30 мск.