Ещенко: Мы не знаем, что сподвигло Марио Фернандеса перейти в «Зенит»

Экс-игрок «Спартака»высказался о переходе бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Такой переход должен быть на совести Фернандеса. Слова в адрес ЦСКА, что изо всех сил болел за "Зенит" в Суперкубке? За слова он должен отвечать перед болельщиками "Зенита" и ЦСКА. Хотя, может быть, для него слова вообще ничего не значат. Как показывает футбольная жизнь, ценности меняются. Раньше было другое отношение — уважение. Хотя мы не знаем, что сподвигло того же Марио перейти в питерский клуб», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

Напомним, в 5-м туре РПЛ питерский клуб сыграет со «Спартаком. Поединок начнется в 19:30 мск.