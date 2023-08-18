Нойер может вернуться к тренировкам «Баварии» в ближайшее время

Вратарь «Баварии»может вернуться к тренировкам с командой в ближайшие недели, заявил главный тренер мюнхенцев

«Операция дала положительный эффект и срок его реабилитации сократился. Прогресс Мануэля за последние несколько дней впечатляет.

Мы ожидаем, что он сможет присоединиться к командным тренировкам в ближайшие несколько недель», — цитирует Тухеля пресс-служба клуба.

Напомним, в декабре 37-летний голкипер получил перелом голени, катаясь на лыжах, и пропустил всю вторую половину прошлого сезона. В конце мая из ноги футболиста хирургическим путем удалили винт, что является последствием травмы.

На этом фоне в клубе допускали, что Нойер сможет полноценно вернуться только в 2024 году.