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    Нойер может вернуться к тренировкам «Баварии» в ближайшее время

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    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может вернуться к тренировкам с командой в ближайшие недели, заявил главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Операция дала положительный эффект и срок его реабилитации сократился. Прогресс Мануэля за последние несколько дней впечатляет.

    Мы ожидаем, что он сможет присоединиться к командным тренировкам в ближайшие несколько недель», — цитирует Тухеля пресс-служба клуба.

    Напомним, в декабре 37-летний голкипер получил перелом голени, катаясь на лыжах, и пропустил всю вторую половину прошлого сезона. В конце мая из ноги футболиста хирургическим путем удалили винт, что является последствием травмы.

    На этом фоне в клубе допускали, что Нойер сможет полноценно вернуться только в 2024 году.

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