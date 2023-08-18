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    Агент: «Локомотив» заинтересован в услугах Худякова

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    Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы голкипера «Локомотива» Даниила Худякова, высказался о желании железнодорожников продлить контракт с футболистом.

    Даниил Худяков
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    Даниил Худяков

    Текущее соглашение с вратарем истекает в конце сезона-2023/24.

    «Московский "Локомотив" заинтересован в продолжении трудовых отношений с Худяковым, как и с Антоном Миранчуком, Рифатом Жемалетдиновым и Даниилом Куликовым, у которых заканчиваются контракты следующим летом. Клуб не делает конкретных предложений ввиду определенной специфики и отсутствия бюджета на данный момент. Не до конца понятен бюджет на следующий год. Все переносится на зиму 2024 года», — сказал Шпинев «СЭ».

    19-летний Худяков является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2021 года.

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