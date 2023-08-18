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    Ещенко считает, что может возобновить карьеру

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    Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко считает, что может возобновить футбольную карьеру.

    Андрей Ещенко
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    Андрей Ещенко

    «Иногда жалел, что закончил карьеру. И сейчас есть мысли возобновить. Я хорошо себя чувствую: тренируюсь и играю. Нахожусь в приличной форме, хорошо себя нагружаю. Учитывая сегодняшний уровень футбола, конечно, ещё можно было бы где-то поиграть. Правда, не хотелось бы ездить в какие-то далёкие города, где есть вопросы с финансированием», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

    Ранее Ещенко играл за московские «Спартак», «Локомотив» и «Динамо», махачкалинский «Анжи», нижегородскую «Волгу», киевское «Динамо», а также за «Кубань».

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