Ещенко считает, что в этом сезоне «Спартак» выиграет чемпионат России

Экс-игрок «Спартака»оценил перспективы красно-белых, а также назвал, какие клубы будут в топ-5 таблицы РПЛ по итогам сезона.

«Интрига в РПЛ точно будет. Малком ушёл из "Зенита", да и Вендел хочет покинуть клуб. У петербуржцев сейчас свои проблемы. Да, приобретут новых игроков, но пройдёт время, пока новички привыкнут и адаптируются. А у "Спартака" и ЦСКА костяк уже сформирован. "Локомотив" и "Краснодар" тоже могут навязать борьбу. Мой топ-пять по итогам сезона: "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Локомотив", "Краснодар". Такие вот расклады», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

В минувшем сезоне команда Гильермо Абаскаля стала 3-й в таблице. Золотые награды завоевал «Зенит».