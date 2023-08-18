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    Ещенко считает, что в этом сезоне «Спартак» выиграет чемпионат России

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    Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко оценил перспективы красно-белых, а также назвал, какие клубы будут в топ-5 таблицы РПЛ по итогам сезона.

    Кейта Бальде
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    Кейта Бальде

    «Интрига в РПЛ точно будет. Малком ушёл из "Зенита", да и Вендел хочет покинуть клуб. У петербуржцев сейчас свои проблемы. Да, приобретут новых игроков, но пройдёт время, пока новички привыкнут и адаптируются. А у "Спартака" и ЦСКА костяк уже сформирован. "Локомотив" и "Краснодар" тоже могут навязать борьбу. Мой топ-пять по итогам сезона: "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Локомотив", "Краснодар". Такие вот расклады», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

    В минувшем сезоне команда Гильермо Абаскаля стала 3-й в таблице. Золотые награды завоевал «Зенит».

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