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    Ещенко — про Дзюбу: На тебя приходят люди посмотреть, а ты на мате говоришь. Не понимаю такое

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    Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко дал комментарий по поводу шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Дзюба и Слуцкий уже начали вписываться в медиадвижуху: у них же есть какая-то передача, где они матом высказываются. Но ты ведь известный человек, игрок сборной России, даже уже если не играешь там, то действующий футболист. На тебя приходят люди посмотреть, а ты на мате говоришь. Не понимаю такое. Да, шоу, может быть, и нормальное, но его же могут смотреть дети. Им надо выходить с возрастным ограничением 18+.

    Можно же по-разному говорить, но у тебя что ни слово, то мат. Понятно, что так информация лучше доходит, но слова надо выбирать. Конечно, рано или поздно это угаснет, если они ничего другого не могут предложить. Таких передач уже много было, только там шутки были корректнее. Хотя плохой хайп — это тоже хайп. Многие хотят на этом вылезти», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

    Слуцкий сейчас не работает футбольным тренером. Что касается Дзюбы, то он выступает за «Локомотив».

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