«Реал» не будет покупать защитника, несмотря на травму Милитао

Мадридскийне планирует покупать еще одного игрока в оборону. Об этом сообщил главный тренер «Королевского клуба»

Ранее стало известно, что Эдер Милитао больше не сыграет в этом году из-за серьезной травмы колена.

«Не думаю, что нам нужен еще один защитник. У нас и без этого хороший состав.

У нас есть Рюдигер, Начо и Алаба. Марвел тоже является частью первой команды», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует перехватить у клуба Роналду защитника «Манчестер Сити» Эмерика Ляпорта.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Альмерия» — «Реал»

Во втором туре чемпионата Испании «Реал» сыграет на выезде против «Альмерии». Матч пройдет 19 августа, начало — в 20:30 мск.