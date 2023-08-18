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    «Реал» не будет покупать защитника, несмотря на травму Милитао

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    Мадридский «Реал» не планирует покупать еще одного игрока в оборону. Об этом сообщил главный тренер «Королевского клуба» Карло Анчелотти.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Ранее стало известно, что Эдер Милитао больше не сыграет в этом году из-за серьезной травмы колена.

    «Не думаю, что нам нужен еще один защитник. У нас и без этого хороший состав.

    У нас есть Рюдигер, Начо и Алаба. Марвел тоже является частью первой команды», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

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