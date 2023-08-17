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    Тухель о работе в «Баварии»: Мы следуем четким идеям, развиваем стиль игры

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что начинать работу в немецком клубе в апреле было странным решением.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Для меня структура всегда зависит от таланта и характеристик игроков, от состава.

    Начинать работу в апреле было странно. Очень странно. Это ощущение лишь усиливалось, учитывая, что команда более или менее боролась за все трофеи. Время было подобрано странно.

    Теперь у нас есть преимущество — мы многое знаем об игроках. Так что мы знали, чего хотим. Вскоре после начала предсезонной работы мы установили принципы игры, которым следуем практически на каждой тренировке. Мы следуем четким идеям, развиваем автоматизмы, стиль игры и ее принципы.

    Сейчас мы следуем этим путем, так как верим, что команде сейчас нужно именно это: что дает нам стабильность, что мы должны и не должны делать, в чем нужно стать лучше.

    Сейчас мы находимся на этом этапе, и мы перешли на него очень быстро, сразу после начала тренировок», — цитирует Тухеля официальный сайт Бундеслиги.

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