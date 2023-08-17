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    «Полный отстой». Гвардиола о травме Кевина Де Брейне

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал календарь, заявив, что игроки травмируются из-за большого количества матчей.

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    «Полный отстой. Это очень важный игрок для нас. Думаю, ему потребуется операция, мы потеряли его на несколько месяцев. Де Брейне — по-настоящему особенный игрок, у него очень редкий талант, у него такая связь с Холанном, но все так, как есть.

    В моей первой предсезонке в качестве игрока у меня было 25 дней на подготовку к первому официальному матчу. Мы играли против рижского "Сконто" за выход в Лигу чемпионов, которую в итоге выиграли. Теперь у футболистов на подготовку есть только четыре или пять дней. Теперь взгляните, сколько игроков порвали "кресты".

    Нас заставляют ехать в Азию, в США, где нам устраивают по-настоящему интенсивные матчи, дерби, большие игры с серьезными соперниками. А игроки травмируются, они будут продолжать травмироваться. Ведь шоу должно продолжаться!

    Если не будет Куртуа, вместо него сыграет кто-то другой, верно? И если Милитао не будет, тогда за него выйдет кто-то другой, а если Кевина не будет, тогда и его кто-то заменит.

    Мы проиграем эту битву, если игроки не постоят за себя и не скажут: "Мы не будем играть". Это уже проигранная битва, УЕФА и ФИФА ничего не сделают», — сказал Гвардиола Marca.

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    • Напомним, что в матче 1-го тура АПЛ с «Бернли» (3:0) полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брейне получил травму и выбыл на 3-4 месяца. В следующем матче «горожане» сыграют 19 августа с «Ньюкаслом».

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