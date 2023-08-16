Смолов о судействе в РПЛ: Стали меньше свистеть и давать больше бороться

Нападающий «Динамо»поделился мнением о судействе в первых турах чемпионата России.

«По первым турам, мне кажется, судейство изменилось. Дело даже не в скандалах, а в том, что судьи стали меньше свистеть и давать больше бороться. Это лучше.

Потому что нет пауз в игре и игра становится более цельной. Чем более динамичный футбол, тем быстрее команды будут уставать.

Будет больше свободных зон, опасных моментов и голов», — приводит слова Смолова «Чемпионат».

Смолов в новом сезоне провел в чемпионате России четыре матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.