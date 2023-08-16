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    В «Манчестер Юнайтед» сделали заявление касательно Гринвуда

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    «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте выступил с заявлением относительно дела форварда Мейсона Гринвуда.

    Мейсон Гринвуд
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    Мейсон Гринвуд

    «После снятия всех обвинений с Гринвуда в феврале 2023 года "Манчестер Юнайтед" провел тщательное расследование выдвинутых против него обвинений. В ходе расследования были собраны многочисленные доказательства и сведения, не являющиеся достоянием общественности, а также заслушаны многочисленные люди, непосредственно причастные к этому делу или знающие о нем.

    В настоящее время мы завершили этап расследования, связанный с установлением фактов, и находимся на заключительной стадии принятия решения о будущем Мейсона», — говорится в заявлении клуба.

    Решение о будущем Гринвуда должен принять исполнительный директор «МЮ».

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