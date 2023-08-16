В «Манчестер Юнайтед» сделали заявление касательно Гринвуда

на своем официальном сайте выступил с заявлением относительно дела форварда

«После снятия всех обвинений с Гринвуда в феврале 2023 года "Манчестер Юнайтед" провел тщательное расследование выдвинутых против него обвинений. В ходе расследования были собраны многочисленные доказательства и сведения, не являющиеся достоянием общественности, а также заслушаны многочисленные люди, непосредственно причастные к этому делу или знающие о нем.

В настоящее время мы завершили этап расследования, связанный с установлением фактов, и находимся на заключительной стадии принятия решения о будущем Мейсона», — говорится в заявлении клуба.

Решение о будущем Гринвуда должен принять исполнительный директор «МЮ».