Губерниев высказался о дисквалификации Дзюбы

Известный комментаторвысказался по поводу наказания форвардf «Локомотива»

«Если Артем продолжит делать что-то подобное, то его условная дисквалификация превратится в реальную. Ему дали шанс. Посмотрим, воспользуется ли он им. Повлияет ли эта ситуация на работу журналистов с игроками? У нас в принципе очень многие истории в футболе остаются безнаказанными. Вспомните Широкова, Григоряна, который не извинился перед журналисткой, Безбородова, который хамил корреспонденту. Футбольные люди чувствуют себя отдельной кастой, а это не так. С моей точки зрения, к таким вещам нужно относиться более строго», — сказал Губерниев «СЭ».

Инцидент с Дзюбой произошел после матча с «Крыльями Советов» (1:1). Тогда форвард не играл из-за травмы.