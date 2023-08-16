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    Губерниев высказался о дисквалификации Дзюбы

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    Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу наказания форвардf «Локомотива» Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Если Артем продолжит делать что-то подобное, то его условная дисквалификация превратится в реальную. Ему дали шанс. Посмотрим, воспользуется ли он им. Повлияет ли эта ситуация на работу журналистов с игроками? У нас в принципе очень многие истории в футболе остаются безнаказанными. Вспомните Широкова, Григоряна, который не извинился перед журналисткой, Безбородова, который хамил корреспонденту. Футбольные люди чувствуют себя отдельной кастой, а это не так. С моей точки зрения, к таким вещам нужно относиться более строго», — сказал Губерниев «СЭ».

    Инцидент с Дзюбой произошел после матча с «Крыльями Советов» (1:1). Тогда форвард не играл из-за травмы.

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