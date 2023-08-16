Бернарду Силва продлит контракт с «Манчестер Сити»

не покинетэтим летом.

Португальский футболист сообщил руководству клуба, что готов продлить контракт, утверждает журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение Бернарду с «горожанами» будет рассчитано до июня 2026 года.

В прошлом сезоне Силва провел за «Манчестер Сити» 49 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отказался вести переговоры с «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» по поводу трансфера Бернарду.

Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в 80 миллионов евро.