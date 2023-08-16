Акинфеев заявил, что будет играть в 2028 году

Вратарьвысказался о вариантах развития своей карьеры.

«Я не допускаю мыслей никаких, потому что они могут сыграть как в хорошую сторону, так и в плохую. Есть определенный этап в моей жизни, есть контракт, есть любимая работа. Что будет дальше, через год, даже не хочу знать, неинтересно.

Думаю ли о золоте РПЛ? Сейчас про чемпионат говорить что-то рано. Все зависит от нас. Будем мы наверху — будут какие-то, наверное, мысли.

Когда можно будет спросить о золоте РПЛ? Тура за два. 2028 года. Буду ли еще играть? Конечно! А как?» — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

В настоящий момент Акинфееву 37 лет.