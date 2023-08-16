ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алджамейн СтерлингДолгожданный бой Стерлинга и О’Мэлли, первая защита Чжан. Анонс карда UFC 292
  • 21:04
    • «Манчестер Сити» — «Севилья»: стартовые составы команд
  • 20:44
    • Пимента до сих пор готова устроить Захаряна в «Страсбург»
  • 19:47
    • Медведев в двух сетах обыграл Музетти и пробился в третий круг турнира в Цинциннати
  • 19:37
    • Касаткина разгромила Грачеву на турнире в Цинциннати
  • 15:29
    • «Ливерпуль» возобновил интерес к Гравенберху после неудачной попытки купить Кайседо и Лавиа
    Все новости спорта

    Акинфеев заявил, что будет играть в 2028 году

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о вариантах развития своей карьеры.

    Игорь Акинфеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Акинфеев

    «Я не допускаю мыслей никаких, потому что они могут сыграть как в хорошую сторону, так и в плохую. Есть определенный этап в моей жизни, есть контракт, есть любимая работа. Что будет дальше, через год, даже не хочу знать, неинтересно.

    Думаю ли о золоте РПЛ? Сейчас про чемпионат говорить что-то рано. Все зависит от нас. Будем мы наверху — будут какие-то, наверное, мысли.

    Когда можно будет спросить о золоте РПЛ? Тура за два. 2028 года. Буду ли еще играть? Конечно! А как?» — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

    В настоящий момент Акинфееву 37 лет.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помешает ли «Севилья» успеху «Сити» в Суперкубке УЕФА?
  • «Манчестер Сити» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Давидович-Фокина шокирует Джоковича?
  • Давидович-Фокина — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Сумеет ли «Норвич» расправиться с «рейнджерами»?
  • КПР — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч КПР — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рига — Твенте
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч БАТЭ — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Паолини — Буча
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Мертенс — Боузкова
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Рыбакина — Остапенко
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры