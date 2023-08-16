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    Акинфеев: Мне не нравится слово «легенда» и все остальное

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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос по поводу своей популярности.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Я не могу оценивать какие‑то вещи, тем более свои (качества). Я могу оценить легендарность какого‑то другого человека. В какой‑то сфере, в любом качестве. Здесь же я понимаю, что мне не так много осталось играть, я действующий футболист. И если кто‑то так считает — пожалуйста. Я не против. Но мне не нравятся эти все слова: "легенда", все остальное.

    Много раз говорил, что не люблю своей популярности, потому что мне не хватает открытости к людям. Потому что я тоже хочу выйти в толпу, прийти в те же "Лужники" погулять, хочу наслаждаться жизнью, пройтись по Тверской, сделать еще что‑то. При этом я понимаю, что никогда в жизни этого не сделаю, пока я играю, пока узнаваем. Поэтому хочется открытости к людям. А эту легендарность давайте потом обсудим, когда мне будет лет 90 и будет пора на другую планету, — заявил Акинфеев "Матч ТВ".

    Акинфеев играет за основную команду ЦСКА с 2003 года.

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