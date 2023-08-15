Райя: Я на седьмом небе от счастья

Вратарьпрокомментировал подписание контракта с «канонирами».

«Я на седьмом небе от счастья, что могу принять такой вызов в своей карьере и сделать шаг вперед.

Я следил за "Арсеналом" много лет и после того, как Микель пришел в клуб, здесь видна разница. Клуб заиграл совершенно по-другому. Уверенность команды и ее умение владеть мячом — основные причины, почему я здесь. Постараюсь помочь всем, чем могу», — цитирует Райя пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Райя провел все 38 матчей в АПЛ, пропустив 46 мячей и 12 раз сыграв на ноль.