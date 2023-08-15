Перес: В «Реале» никто никогда не сдается

Президентвысказался относительно повреждений вратаряи защитника

«Легенда нашего клуба возникла на основе ценностей, которыми он обладает. Они помогают преодолевать невзгоды. Быть мадридистом — это образ жизни, правильное отношение к проблемам, с которыми мы сталкиваемся по жизни.

Мы уверены, что Милитао и Куртуа снова станут опорой этой команды благодаря своей работе и усилиям. Дорогой Тибо, дорогой Эдер… Мы хотим передать вам всю нашу любовь. Будем ждать вашего возвращения. Здесь никто никогда не сдается», — сказал Перес на пресс-конференции.