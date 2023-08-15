«Манчестер Сити» подписал новый контракт с Льюисом

Защитникпродлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».

«Для меня и для моей семьи — это шанс осуществить мечту. Я настроен на усердную работу, чтобы продолжать становиться лучше и делать больше для клуба. Я очень счастлив!

Мне дали шанс поиграть в команде, которая выиграла требл. И мне дают новый контракт в клубе, который я люблю и в котором провёл всю свою жизнь», — приводит слова Льюиса пресс-служба «горожан».

Защитник подписал контракт с «Ман Сити» до лета 2028 года. В прошлом сезоне Льюис провел 23 матча за «горожан» и забил 1 гол.