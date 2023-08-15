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    Кепа: Надеюсь, что благодаря моим выступлениям «Реал» решит оставить меня после окончания срока аренды

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    Новичок «Реала» Кепа Аррисабалага высказался о своем переходе в мадридский клуб.

    Кепа Аррисабалага
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    Кепа Аррисабалага

    «Сегодня один из самых важных дней в моей жизни. Я очень горжусь тем, что являюсь вратарем "Реала". Я принимаю этот вызов с большим энтузиазмом, усилиями и самоотверженностью.

    Я надеюсь, что это будет отличный этап, что мы сможем выиграть много трофеев, а наследие "Реала" станет еще больше. Надеюсь, что благодаря моим выступлениям "Реал" решит оставить меня после окончания срока аренды. Это легендарный клуб», — заявил Кепа на пресс-конференции.

    «Реал» подписал Кепу в связи с травмой Тибо Куртуа. Бельгийский вратарь больше не сыграет в этом году из-за разрыва крестообразной связки левого колена.

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