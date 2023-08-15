начнут матч в 03:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 15.08.2023.

Последний матч между собой: Брагантино — Васко да Гама 4:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брагантино» — «Васко да Гама». Коэффициент ставки — 2.35.

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