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    Смолов: «Зенит» — главный претендент на победу в РПЛ

    Футбол Зенит Динамо Спартак
    Нападающий «Динамо» Федор Смолов считает, что «Зенит» по-прежнему остается главным претендентом на победу в чемпионате России.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «"Зенит" все равно претендент номер один. У них много качественных игроков, с ними рядом никто не стоит.

    Думаю, что они сейчас испытывают момент перестройки игры из-за отсутствия Малкома. Они свои очки заберут и все равно будут претендовать на чемпионство.

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    • Тот же Вендел — суперфутболист. Человек приехал с лишним весом, пропустил всю предсезонку, и у него никто не может отобрать мяч. Они реально в порядке. Мы обыграли их не без доли везения», — приводит слова Смолова «Спорт-Экспресс».

    «Зенит» набрал семь очков в первых четырех турах и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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