Смолов: «Зенит» — главный претендент на победу в РПЛ

Нападающий «Динамо»считает, чтопо-прежнему остается главным претендентом на победу в чемпионате России.

«"Зенит" все равно претендент номер один. У них много качественных игроков, с ними рядом никто не стоит.

Думаю, что они сейчас испытывают момент перестройки игры из-за отсутствия Малкома. Они свои очки заберут и все равно будут претендовать на чемпионство.

Тот же Вендел — суперфутболист. Человек приехал с лишним весом, пропустил всю предсезонку, и у него никто не может отобрать мяч. Они реально в порядке. Мы обыграли их не без доли везения», — приводит слова Смолова «Спорт-Экспресс».

«Зенит» набрал семь очков в первых четырех турах и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.